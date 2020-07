Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED rend hommage à Hideo Kojima avec un artwork

CD Projekt Red compte en son sein un certain nombre de Hideo Kojima et de ses jeux. Et c'est quelque chose dont le studio polonais ne cherche absolument pas à se cacher. Un tweet publié plus tôt aujourd'hui en est une preuve supplémentaire.

Kojima Productions et 505 Games viennent de lancer la version PC de Death Stranding. Et pour féliciter le créateur du jeu, Hideo Kojima, CD Projekt Red s'est fendu d'un tweet très spécial. Inspiré par le passage du célèbre game designer sur le stand de Cyberpunk 2077 du Tokyo Game Show 2019, le studio s'est amusé à créer un artwork montrant Hideo Kojima sur la moto qu'il est possible de piloter dans le très attendu RPG. Cet artwork, ainsi que la photo qui l'a inspiré, sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

Clairement flatté, Hideo Kojima a dans la foulée tweeté cet artwork sur son compte personnel. Face à une telle image, il est possible de se demander si le créateur de Metal Gear apparaîtra d'une manière ou d'une autre dans Cyberpunk 2077. À l'heure où sont écrites ces lignes, CD Projekt Red n'a pas apporté de précision à ce sujet.

Pour rappel, Cyberpunk 2077 est prévu pour le 19 novembre prochain sur PS4, Xbox One, PC et Stadia. Le jeu aura par la suite le droit à une mise à jour PS5 et Xbox Series X (CD Projekt Red a d'ores et déjà annoncé que son jeu sera compatible Smart Delivery sur la console next-gen de Microsoft).