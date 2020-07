Une expérience Star Trek en réalité augmentée arrive au Bourget en septembre

Si la période freine nos envies d'explorer au-delà de nos frontières, cela n'empêche guère de penser, pour les résidents ou personnes de passage en Île-de-France, à en visiter une que l'on peut qualifier d'Ultime, si l'on se réfère au film de 1989...

Si vous rêvez d'intégrer Starfleet, voilà le genre d'attraction qui pourrait bien vous inspirer un voyage en... Seine-Saint-Denis à partir de la rentrée. Du 15 septembre 2020 au 31 décembre 2021, le musée de l'Air et de l'Espace du Bourget vous propose de vivre la Star Trek : First Contact Experience.

Cette mission organisée par Hootside (qui avait envoyé Assassin's Creed au musée des Invalides, notamment) prendra place dans le Hall Espace des lieux (2.500 m²)... en 2063. Vous serez invités à rejoindre l'Enterprise-E et Jean-Luc Picard pour défendre le musée contre les Borgs et permettre la première rencontre entre les humains et les vulcains. C'est ce qu'on appelle avoir la pressions. Il faudra s'armer de son téléphone mobile et il s'agira d'enquêter et agir en réalité augmentée.

Le parcours, qui invitera des figures célèbres de l'univers Star Trek, durera environ 1h30 et le tarif est de 19,99 euros - sans accès au musée.