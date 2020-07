VALORANT : Ninjas in Pyjamas annonce son roster avec 3 français

HyP, CREA et Fearoth ont trouvé une organisation pour continuer à jouer ensemble, après avoir créé le mix HyPHyPHyP. Les joueurs sont décidés à tenter leur chance sur la scène VALORANT.

Alors que les plus grandes structures esportives américaines ont ouvert leur section VALORANT, les organisations européennes leur emboîtent le pas. C'est au tour des suédois de NiP d'annoncer leur équipe officielle sur le FPS à fort potentiel de Riot Games.

Parmi les joueurs, on retrouve une partie des français les plus mis en avant sur la scène : HyP, ancien joueur professionnel en Overwatch League pour Paris Eternal, et deux anciens joueurs de CS:GO CREA et Fearoth. Les deux compétitieurs qui complètent le roster sont aussi des anciens de la licence Counter-Strike, rhyme et luckeRRR.

"Il est maintenant clair que l'expérience sur CS:GO est un critère important pour les bonnes performances sur VALORANT, et le fait d'ajouter le piment de la scène de haut niveau d'Overwatch via HyP offre de solides fondations", a expliqué le COO de NiP, Jonas Gundersen.

Le prochain tournoi de l'équipe commencera pas plus tard qu'aujourd'hui : le WePlay! Invitational, qui fait partie des Ignition Series soutenues par Riot Games, avec 50 000€ de cashprize mis en jeu.