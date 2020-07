VALORANT : Les développeurs reviennent sur la création très complexe des skins Feu Ancien

La collection de skins Feu Ancien, que l'on peut de qualifier de luxe avec le prix de 90€ pour le bundle, est désormais disponible dans la boutique de VALORANT. L'équipe de Riot Games est revenue sur sa création.

Sans surprise, la producer Preeti Khanolkar et l'Art lead Sean Marino ont précisé que les skins avaient fait l'objet de nombreuses modifications en cours de route, d'une préparation importante et évidemment d'une grande charge de travail depuis août 2019, date de début de leur conception.

Notre dragon serait puissant et super classe. Pas mignon. On répète pour ceux du fond : PAS MIGNON. Cela peut sembler anecdotique, mais respecter le côté "classe" en opposition à "mignon" nous a aidé à prendre des décisions importantes au cours de son développement. Notre dragon se rapproche plus de l'univers du Trône de Fer que du monde fantastique des Dragons de Dreamworks.

Des informations particulières concernent l'obtention des sons liés aux skins qui a notamment nécessité l'enregistrement de sons d'animaux divers, comme des morses, tigres du Bengale, alligator, chameau ou encore... du perroquet lori noira (vraiment spécial). On parie que vous n'auriez pas reconnu la moitié de ces sons (nous non plus) !

Le choix du thème du dragon, qui remonte à 2015, a aussi entraîné des problématiques sur le style et l'apparence du reptile légendaire. Après avoir débattu sur l'intérêt d'une telle collection de skins et choisir sur quelles armes le créer, le thème de la collection a été déterminé par ces mots : sombre et menaçant, plus vrai que nature, loyal et mortel.

C'est en respectant ces critères que l'animation de rechargement a été créée avec la volonté d'animer le dragon pour donner l'impression qu'il a une conscience propre, plus que de n'être un simple skin parmi d'autres. L'animation au repos donne aussi plus de vie à l'arme, avec une incandescence intimidante. De nombreux débats ont entouré les animations de chargement, et on peut dire que globalement, leurs créations sont très réussies.

Le bundle de skins Elderflame coûte environ 90€ et contient 5 skins améliorables jusqu'au niveau 7 avec la Radianite, un spray, deux accessoires d'arme et une icone. Toutes les coulisses de la création des skins Feu Ancien sont sur le site officiel.