GOG fait démarrer sa promo sur les jeux DE FRANCE, jusqu'à -90%

Vous l'avez peut-être oublié en partant en week-end prolongé et pendant que vous dansiez sans masque au milieu d'une foule compacte : ce mardi 14 juillet nous célébrons la France. Et la boutique de CD Projekt aussi, avec des réductions.

Cela ne va durer qu'une semaine, alors profitez-en bien. La promo de la semaine de GOG est lancée et se terminera le lundi 20 juillet à 15h00. Elle se concentre sur les productions FRANÇAISES, développées en FRANCE, éditées par des compagnies FRANÇAISES, et jouées en FRANCE, crénom de nom.

Plusieurs dizaines de jeux passent à la guillotine des prix. Des classiques, des récents, des genres variés : pas de distinction dans cette révolution qui dure une semaine sur le store sans DRM.

Parmi les offres qu'il nous paraît impossible de manquer, on peut noter :

Et il y en a encore une énoooooorme liste qui vous attend directement sur GOG. Et on vous souhaite de trouver ce qui vous intéresse, chères concitoyennes et chers concitoyens. Et on espère que vous avez économisé. En cette semaine de 14 juillet, ce serait bête de se... défiler.