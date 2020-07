LEGO x Nintendo : Une NES en LEGO avec sa TV cathodique bientôt en vente ? Les images

Et si la gamme Super Mario n'était pas la seule chose sur laquelle le fabricant de jouets danois planchait actuellement ? Un autre package a semble-t-il été repéré par un site chinois et on peut dire qu'il est très surprenant.

Le site VJGamer est parvenu à mettre la main sur des photos d'un nouveau pack LEGO réalisé en partenariat avec Nintendo. L'objet que vous pouvez découvrir sous toutes les coutures dans notre galerie d'images ci-dessous ne serait autre qu'une NES à fabriquer avec les petits blocs que nous connaissons tous.

Cette console factice est accompagnée d'une cartouche, d'une manette (12,6x5,1 cm) et d'un téléviseur à tube cathodique (23,9x22,6 cm) tout aussi factices et à monter soi-même. Particularité de l'écran, qui nous renvoie au début des années 80 et se montre rudement détaillé, une manivelle permet d'animer ce qui s'affiche, en l'occurrence un segment de Super Mario Bros.. La figurine LEGO Super Mario serait elle-même compatible avec l'ensemble et offrirait des fonctionnalités supplémentaires.

Selon le site allemand Stonewars, qui dit pouvoir confirmer son existence, le pack Nintendo LEGO 71374, qui comprendrait 2646 pièces serait lancé le 1 août prochain au prix de 229,99 euros. Mais vous, pour ce prix-là, vous seriez prêts à avoir ça chez vous puis, plus tard, marcher pieds nus sur des bouts de NES et la maudire ?