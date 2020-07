New World : Le MMO d'Amazon reporte encore sa sortie

Tout semblait presque prêt pour une sortie à la fin du mois d'août. Mais après la mésaventure de Crucible, sorti puis repassé en Beta fermée, New World doit lui aussi apprendre à temporiser.

La date du 25 août était bien cochée du côté d'Amazon Game Studios. Mais tout ne s'est pas exactement déroulé comme prévu. Dans un communiqué paru ce vendredi 10 juillet, Rich Lawrence, patron du studio, a annoncé que New World serait finalement lancé, comme sa Bêta (qui devrait débuter le 23 juillet), au printemps 2021.

Il explique que les développeurs ont intégré tous les retours de l'Alpha, bons comme mauvais, que le jeu était bien considéré comme prêt, mais qu'une inquiétude est apparue côté contenu.

Nous aimerions particulièrement nous assurer que nos joueurs les plus impliqués ne manquent pas d'expériences « middle game » et « end game » au fil de leurs aventures en Aeternum. Nous voulons que les joueurs aient la possibilité de s'immerger totalement dans notre jeu. De plus, nous souhaitons qu'ils aient confiance en la qualité du travail de notre studio et la jouabilité de New World sur le long terme.

Les personnes inscrites à la Bêta, les testeurs Alpha et celles ayant précommandé auront néanmoins une consolation : à partir du 25 août, elles auront un accès total au jeu encore en développement, pour une durée limitée.