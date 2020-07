Ubisoft Forward : Tom Clancy's Elite Squad de retour en vidéo, avec une date de sortie

L'Ubisoft Forward, c'est l'occasion pour l'éditeur français de parler de ses prochains blockbusters, comme Watch Dogs Legion ou Assassin's Creed Valhalla. mais aussi de montrer sa présence sur le marché du jeu mobile avec, notamment, l'expérience All Stars annoncée durant l'E3 2019.

Tom Clancy's Elite Squad sera lancé sur supports iOS et Android le 27 août prochain. Mais de quoi parle-t-on avec ce jeu s'inscrivant dans la licence du célèbre romancier papa de Jack Ryan ? D'un titre porté sur l'action et qui mettra en scène des affrontements entre équipes de cinq joueurs.

Ce qui est censé attirer l'oeil expert et faire craquer les joueurs mobiles, c'est qu'Elite Squad propose que la fiesta ait lieu avec des personnages iconiques de Rainbow Six, The Division, Ghost Recon et même Splinter Cell. Il sera donc possible d'incarner et de personnaliser Sam Fisher, Nomad, Megan, El Sueno et plein d'autres dans cette expérience très cartoon qui devrait impliquer des éléments RPG. Une campagne solo est également prévue, avec, on l'imagine, un scénario de ouf malade.

Les pré-inscriptions sont lancées, direction le site officiel pour plus de renseignements.