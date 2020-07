Nier Reincarnation prévoit sa Bêta fermée en vidéo et nouvelles images

Annoncé en même temps que NieR Replicant ver.1.22474487139... lors de la célébration des dix ans de la série du très dérangé Yoko Taro, l'épisode mobile est revenu il y a quelques heures pour préparer le terrain d'une période d'essai.

Les joueurs japonais ayant des atomes crochus avec l'univers si particulier de NieR auront l'occasion de se lancer dans la Bêta fermée de NieR Re[in]carnation du 29 juillet au 5 août. Il est possible de s'inscrire à ce test du jeu mobile préuv sur iOS et Android via le site officiel jusqu'au 26 juillet. Seuls 10.000 personnes sur chaque support pourront participer.

Avec cette annonce, on a droit à une vidéo dévoilant un peu de gameplay pour cette histoire d'une jeune fille qui se réveille dans un bâtiment baptisé la Cage et, accompagnée et guidée par un fantôme qui se fait appeler Mama, part explorer les lieux qui lui demanderont de confronter ses souvenirs pour "expier ses péchés".

Enfin, de nouveaux éléments visuels sont à retrouver dans notre galerie d'images ci-dessous. Vous reconnaîtrez, pour ce qui sert d'artwork principal, la patte de l'expert, l'illustrateur Akihiko Yoshida (Ogre Battle, Final Fantasy Tactics, Vagrant Story, Bravely Default, NieR Automata...).