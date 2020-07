Ubisoft Forward : Watch Dogs Legion se remontre en vidéos et annonce sa date de sortie

Watch Dogs Legion avait récolté des premières impressions plutôt positives à l'issue des premières sessions de jeu organisées avec la presse au cours de l'E3 2019. Malgré cela, Ubisoft a jugé nécessaire d'accorder plus de temps de développement à ce troisième Watch Dogs. Après des mois de silence, l'éditeur a jugé qu'il était temps de remettre le jeu sur le devant de la scène.

Ubisoft a donc profité de sa "conférence" Ubisoft Forward de ce soir pour donner des nouvelles de Watch Dogs Legion via une bande-annonce en images de synthèse et une présentation de l'histoire du jeu et de son gameplay. Il est toujours question d'un jeu en monde ouvert se déroulant dans une vision plutôt pessimiste d'un Londres dans un avenir proche. DedSec, la société secrète de hackers vue dans les deux premiers jeux de la série, fait désormais office de résistance qui lutte contre un régime politique autoritaire et contre le crime organisé.

Comme révélé l'année dernière lors de son annonce, Watch Dogs Legion a pour particularité de permettre d'incarner n'importe quel PNJ du jeu (qui est donc voué à ne pas rester PNJ). Espion, artiste de rue, agent d'entretien, célébrité, vendeur de journaux, ouvrier, politicien ou encore sans domicile fixe, tout le monde peut rejoindre DedSec et apporter quelque chose au combat. Au joueur de choisir qui il veut dans son camp et comment il veut appréhender les missions.

En plus de montrer à nouveau le jeu, Ubisoft a révélé sa date de sortie. Watch Dogs Legion sera donc commercialisé le 29 octobre prochain sur PS4, Xbox One et PC. Pour ce qui est des versions PS5, Xbox Series X et Stadia, ces dernières arriveront "plus tard" (le jeu sera disponible le jour du lancement de la PS5 et de la Xbox Series X). Comme l'a annoncé Phil Spencer, le jeu bénéficiera du Smart Delivery sur Xbox Series X. Et sur PS5, la mise à jour sera proposée gratuitement à ceux qui ont acheté la version PS4. À noter qu'à l'issue de l'Ubisoft Forward de ce soir, nous vous proposerons de nouvelles impressions manette en mains de Watch Dogs Legion, réalisées à l'issue de trois heures de jeu et accompagnées de séquences de gameplay inédites captures au cours de notre session de jeu.