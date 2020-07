Ubisoft Forward : Assassin's Creed Valhalla montre ses vikings en vidéo et se date

Une "conférence" Ubisoft ne serait pas une conférence Ubisoft sans la présence d'Assassin's Creed. Assassin's Creed Valhalla étant très certainement la plus grosse sortie de l'année de l'éditeur français, ce nouvel épisode a bien évidemment fait acte de présence au cours de cet événement.

Ubisoft a en partie lié sa communication au sujet de son Ubisoft Forward à Assassin's Creed Valhalla. Ce nouvel épisode de la célèbre série était donc au coeur de réjouissance de l'événement de ce soir. Les joueurs intéressés par cette aventure pour le moins nordique ont en effet eu la possibilité de découvrir une nouvelle vidéo du jeu, que vous pouvez découvrir ci-dessus sans plus attendre.

Au cours de la présentation de ce soir, Ubisoft a expliqué que les vikings étaient en fait des fermiers qui cherchaient de nouvelles terres. L'éditeur explique vouloir raconter la véritable histoire des vikings dans son nouveau jeu. Ils souhaitent également que le joueur ressente la sensation "d'opportunité" que les vikings ressentaient quand ils découvraient de nouvelles terres.

En l'occurrence, il est ici question de leur arrivée en Angleterre et de la lutte entre eux et les populations locales. Bien évidemment, la manière de se battre des vikings sera mise en avant dans ce nouvel Assassin's Creed. Et la vidéo ci-dessus détaille les "outils" auxquels les combattants auront accès.

Comme annoncé ce soir, Assassin's Creed Valhalla sortira le 17 novembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Les versions PlayStation 5, Xbox Series X et Google Stadia arriveront quant à elles "plus tard." Pour rappel, la version Xbox bénéficiera du Smart Delivery. Comme pour Watch Dogs Legion, nos premières impressions manettes en main arriveront à la fin de l'Ubisoft Forward.