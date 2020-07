Devolver Direct : Fall Guys Ultimate Knockout se date en nouvelle vidéo loufoque

Fall Guys Ultimate Knockout, le jeu vidéo multijoueur qui imite Intervilles pour celles et ceux qui ont connu ce phénomène de société dans les années 80 principalement, arrivera donc prochainement hanter nos longues nuits d'été.

Comme le dit si bien Devolver, Fall Guys c'est principalement "des obstacles incongrus, des adversaires indisciplinés et des lois de la physique inflexibles tracent la fine ligne entre consécration et humiliation". Le but ici, en multi, et avec des personnages en forme de quille apprêtés comme des sacs, de participer à des épreuves débiles et de les gagner, ben entendu.

Il est bien ici question de "laisser sa dignité au vestiaire" et de se "préparer pour une succession d'échecs cuisants et hilarants dans votre quête vers la couronne !"

Bref, on ne demande qu'à essayer et à voir ceci, ce qui sera donc possible le 4 août prochain sur PS4 et PC. Si le coeur vous en dit...