Devolver Direct : Le jeu d'action aventure Olijah se présente tout de pixels vêtus

Des jeux type Pixel arté, on en voit de plus en plus. C'est ce que propose en tout cas Skeleton Crew, le développeur de Olija, un jeu action / aventure, qui devrait vous en mettre plein la vue, a priori.

Le Devolver Direct a en effet été l'occasion de découvrir Olija, un jeu action/ aventure tout en pixel art réalisé, comme les aime Thomas "P" et Gianni "M". La mignonnerie semble aussi également au rendez-vous, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus.

Olija raconte la quête d'un certain Faraday, un naufragé pris au piège dans la mystérieuse contrée de Terraphage. Il faut dire qu'avec son harpon légendaire et accompagné d'autres échoués, il va tenter de s'échapper de cette terre hostile pour retourner chez lui. Bref, vous l'aurez compris, un vaste programme vous attend ici.

Olija, jeu d'action et d'aventure "enchanteur et dynamique" paraît-il, sortira à l'automne prochain sur PC et Nintendo Switch..