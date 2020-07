Devolver Direct : Serious Sam 4 montre du gameplay de malade Mental

Comme vous le savez sans doute, mais on n'est plus trop sûr, Devolver Digital a tenu sa conférence annuelle ce soir. Ce Devolver Direct fut l'occasion de voir des annonces, des extraits de gameplay et des dates de sortie en plus "d'un récit inutilement complexe tissé à partir de la matière première préférée de ce label plus vraiment cool, le bon vieux marketing". Et ceci, ce n'est pas moi qui le dit, évidemment.

Bref, l'évent en question a également montré pour la première fois (enfin, il me semble), du gameplay de Serious Sam 4 que vous pouvez retrouver juste ci-dessus, si vous le désirez ardemment.

Prévu pour le mois d'août prochain, si une nouvelle pandémie ultra mutante ne nous explose pas à la tronche d'ici là, Serious Sam 4 vous plonge dans une humanité en état de siège. Les hordes de Mental se propagent en effet à travers le monde, et ravagent à peu près tout ce qui reste d'une civilisation déjà totalement épuisée et cadavérique. Oui, cadavérique.

Bien entendu, le tout dernier rempart face à l'invasion se nomme Sam "Serious" Stone et son équipe de renégats de la Force de défense terrestre, qui reviennent pour massacrer l'ennemi une bonne fois pour toutes, le tout sur fond de musique bien MÉTAL !

Enfin, on imagine...

Serious Sam 4 est donc prévu pour le mois d'août prochain sur Google Stadia et PC. Eh oui.