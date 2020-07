PlayStation Store : Voici les jeux les plus téléchargés en Juin 2020

Comme chaque mois, Sony revient sur les succès du précédent sur le PlayStation Store. Et, ô miracle, c'est un titre terriblement apprécié et nouvellement arrivé, qui a fait le bonheur des joueurs et des joueurs. Saurez-vous le deviner ?

À voir aussi : PS5 : Une console noire et rouge sur un prospectus promotionnel... de Sony

Voici donc les jeux les plus téléchargés durant le mois de juin dernier sur le PS Store. Comme toujours, ou presque ce sont les Call of Duty : Modern Warfare, FIFA 20, et Grand Theft Auto V qui réalisent de belles performances, en obtenant respectivement la seconde, troisième et quatrième place en Europe et aux États-Unis. On remarquera que TLOU 2 est en tête, et que TLOU Remastered a fait un sacré bond en avant !

Gorn et Beat Saber ont gagné les deux premières places des jeux PS VR téléchargés aux USA / Canada et en Europe, tandis que Call of Duty: Warzone a obtenu la première place des jeux free-to-play dans les deux régions.

Jeux PS4 les plus téléchargés en juin 2020 (Europe) :

Jeux PSVR :

Jeux Free-To-Play :

DLC et Extensions :