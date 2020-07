Devolver Direct : Carrion se vengera dans quelques jours

Ayant pu être essayé par le biais d'une démo, toujours disponible sur Steam, le Metroidvania horrifique de Phobia Game Studio édité par Devolver a enfin livré cette date de sortie que l'on attendait tant.

Carrion sera disponible sur PC, Xbox One et Nintendo Switch le 23 juillet prochain. Comme Phil Spencer aka le Xboss l'a rappelé lui-même durant le Devolver Direct (une raison pour laquelle aucune mention n'a été faite d'une version PS4 ?), il sera ajouté au Xbox Game Pass Day One.

On rappellera que ce jeu d'action et d'exploration ne vous mettra pas dans la peau d'un valeureux héros mais d'une créature difforme tentant de s'échapper du complexe scientifique dans lequel elle était enfermée et sujette à des expériences pas très sympas.

Pas très sympas, mais qui lui permettront de bénéficier de toutes sortes de capacités l'autorisant à se frayer un chemin dans des conduits étroit, à avaler ou prendre le contrôle des gardes censés l'arrêter, et tout un tas de joyeusetés. De fait, on se posera une question. Et si finalement c'était une bonne chose de souffrir, de subir le pire, et que l'on devait être reconnaissants d'avoir traversé des épreuves indicibles pour devenir au final surpui... Non, en fait, oubliez complètement ce genre de réflexion, ça n'a strictement aucun sens.