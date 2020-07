Remothered Broken Porcelain repoussé au mois d'octobre

En juin, le jeu d'horreur de Darril Arts et Stormind Games semblait avoir trouvé son créneau. Mais comme vous le savez, cette année n'est pas tout à fait comme les autres et, à l'instar de nombreux développeurs ces derniers mois, il a fallu décaler.

Remothered : Broken Porcelain était prévu pour le 25 août, il sortira finalement le 20 octobre sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. La nouvelle de ce report a été annoncée sur le site de l'éditeur, Modus, qui explique que le temps supplémentaire servira, bien évidemment, à peaufiner l'ensemble du jeu et ainsi livrer l'expérience que les fans méritent. Rien qui pourrait vous étonner, donc. Hasard ou coïncidence, ce jour est assez pro che d'une fête très particulière qui se prête bien à un minimum de frissons. Mais oui, Halloween.

Cet épisode qui fait suite à Tormentend Fathers sera une fois encore tourné vers l'horreur psychologique et permettra, en plus de Rosemary, de découvrir une autre protagoniste, Jennifer, une jeune femme qui n'attend pas l'amour au soleil contrairement à ce que l'on pourrait croire, mais sera à-même d'explorer l'Ahsmann Inn discrètement et utiliser d'étranges pouvoirs...

On rappelle que notre cher Joniwan a pu s'essayer à Remothered : Broken Porcelain il n'y a pas si longtemps que ça et que vous pouvez jeter un oeil, voire les deux, à ses impressions.