Les jeux Xbox Series X cross-gen tirés vers le bas par la Xbox One ? Phil Spencer donne son avis

Les premiers jeux First Party de Microsoft sur Xbox Series X sortiront également sur Xbox One. En effet, le constructeur américain ne veut pas de coupure générationnelle brutale. De son côté, Sony continue d'appuyer sur le concept de générations avec des jeux First Party ne sortant que sur PS5. Cela veut-il dire que les premiers jeux Xbox Series X ne pourront pas profiter pleinement du bond technologique offert par la nouvelle génération ? Le patron de Xbox estime que non.

Phil Spencer fait partie des personnalités de Microsoft à avoir récemment été interrogées par le site GamesIndustry pour les besoins d'une série d'article sur les Xbox Game Studios. Un de ces articles se demande si les développeurs de jeux sur Xbox Series X sont tirés vers le bas par la Xbox One. Un jeu comme Halo Infinite par exemple, sortira à la fois sur Xbox Series X et Xbox One alors qu'il s'agit d'un des plus gros jeux de lancement de la Xbox next-gen.

Certains se demandent donc si la nécessité de rendre le jeu compatible avec la Xbox One n'empêche pas les créateurs de jeux d'exploiter pleinement ce que permet de faire la Xbox Series X. D'après le responsable de la division jeu vidéo de Microsoft, l'idée que des jeux vont être tirés vers le bas est un concept inventé par les fanboys. Le PC est selon lui la preuve que les versions Xbox Series X ne seront pas limitées :

Honnêtement, (des jeux) tirés vers le bas est un mème créé par des gens qui sont trop impliqués dans les compétitions entre les appareils. Pour avoir la réponse à cette question, je me tourne vers Windows. Il est quasiment certain que si le développeur prépare une version Windows de son jeu, alors la version la plus puissante et la plus belle graphiquement est la version PC. Vous pouvez constater sur certains de nos jeux console First Party, ou des jeux de nos concurrents, sortant sur PC que la version la plus riche est la version PC. Et pourtant, l'écosystème PC est le plus varié en termes de hardware. Pour s'en rendre compte, il suffit de penser à tous les processeurs et toutes les cartes graphiques vieilles de plusieurs années qui sont encore là.



Alors oui, chaque développeur va déterminer une limite et choisir le hardware avec lequel ils vont être compatibles. Mais la diversité en matière d'offre de hardware PC n'a pas tiré vers le bas les plus beaux jeux PC du marché. Les plus beaux jeux PC sont dignes de ce qui s'est fait de plus beau en matière de jeux vidéo. Le PC est une preuve que cette idée que les développeurs ne savent pas comment construire des jeux, des moteurs ou des écosystèmes qui fonctionnent sur toute une variété de hardware n'est pas correcte.



Nous allons sortir la Xbox Series X cette année. J'y joue tous les jours à la maison et c'est différent que de jouer sur une Xbox One X. Nous devrions applaudir le travail qui est en train d'être fait avec le SSD ou avec le son, pour parler d'éléments sur lesquels Jim (Ryan), Mark (Cerny) et PlayStation se concentrent. Nous également devrions applaudir la réduction des temps de chargement, la fidélité graphique des scènes, le framerate, la (réduction de la) latence et toutes les choses sur lesquelles nous nous concentrons pour cette nouvelle génération. Mais cela ne devrait pas empêcher certaines personnes de pouvoir jouer. C'est ce que nous essayons de montrer. Comment créer un écosystème qui s'assure que si vous avez envie de jouer à un jeu Xbox, nous allons vous fournir un moyen de le faire.

Phil Spencer insiste sur l'élément communautaire du jeu vidéo et sur le fait que Xbox ne veut pas empêcher des joueurs de jouer. Et selon lui, la Xbox Series X proposera clairement la meilleure version des jeux First Party de Microsoft. Le discours du boss de Xbox est logiquement cohérent avec le positionnement actuel de sa société vis-à-vis des générations de consoles et les sorties de jeux First Party sur plusieurs générations simultanément.

Mais s'il met l'accent sur la qualité des graphismes dans ses déclarations, les craintes de certains joueurs en matière de jeux "tirés vers le bas" ne se situent pas nécessairement à ce niveau là. Au cours des derniers mois, il a beaucoup été question de ce que va apporter les SSD en matière de game et level design. Les chargements instantanés promis par ces derniers permettent, sur le papier, aux développeurs de ne plus avoir à cacher des temps de chargement dans des couloirs étroits ou des scènes dans des ascenseurs.

Comment permettre aux développeurs de profiter de ces avancées technologiques dans leurs jeux si ces derniers doivent également sortir, sous une forme identique, sur une machine moins évoluée ne disposant pas d'un SSD ? Les politiques de ces dernières années en matière de jeux multi plates-formes ou cross-gen font qu'il est difficile d'imaginer des studios développer deux versions structurellement différentes d'un même jeu. Microsoft et Phil Spencer ont peut-être une réponse à cette interrogation. Mais cette dernière n'a pas encore été donnée.

Pour rappel, la Xbox Series X est prévue pour la fin de cette année.

Que pensez-vous de ces déclarations de Phil Spencer ? Estimez-vous qu'il esquive une partie de la question ? Croyez-vous comme lui que le côté cross-gen des jeux First Party de Microsoft ne limite pas les ambitions des développeurs ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.