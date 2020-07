Tetris : Une compétition quotidienne avec cash prize pour la version mobile

La dernière version mobile de Tetris parue en début d'année, et qui a remplacé celle d'Eletronic Arts, s'est mise à jour. Le reboot est désormais total, avec plus de modes de jeux, comme promis. Dont un défi pas banal.

TETRIS® accueille désormais différentes façons de s'amuser en plus du mode Marathon. Pour l'application développée par N3TWORK, on trouve TETRIS ROYALE qui, comme vous pouvez vous en douter, et de manière assez similaire à Tetris 99 sur Nintendo Switch, vous voit vous démener avec les célèbres Tetriminos en priant que la destruction de vos lignes permette de rester le dernier en lice face à 99 autres joueurs connectés, avec des classements, au cas où. Vient ensuite TETRIS TOGETHER, pour s'amuser avec amis et famille.

Mais la grosse nouveauté, dont vous pouvez découvrir le spot promotionnel ci-dessus, c'est l'existence de TETRIS Primetime. Comme dans les applications de style quiz que l'on peut trouver ici et là et qui vous donnent convient chaque soir à étaler votre culture générale, vous pourrez défier d'autres joueurs pratiquant Tetris en même temps que vous, tous les jours à partir de 19h30 heure locale. Avec une présentation tentant de la jouer émission de télé, ce rendez-vous animé par l'acteur néozélandais Millen Baird offrira 5.000 dollars par jour au plus vaillant.

Et là, vous vous dites que pourquoi pas. sauf que l'expérience n'est pas encore prête pour notre beau pays. Pour le moment, il faut être américain, canadien, britannique, allemand, irlandais, espagnol, suisse, belge, sudéois, norvégien, sud-africain, russe, chilien, australien ou néo-zélandais pour avoir le droit de se lancer.

Quant à 1 contre 100...