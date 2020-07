SUPERHOT MIND CONTROL DELETE arrive, gratuit pour les possesseurs de SUPERHOT

Révélé en 2017 et paru presque immédiatement en Early Access sur Steam, l'extension du très acclamé SUPERHOT s'est finalement muée en suite qui débarque la semaine prochaine.

SUPERHOT : MIND CONTROL DELETE sera disponible à 24,99 euros sur PC, PS4 et Xbox One le jeudi 16 juillet. La Superhot Team ne l'avait envisagé au départ que comme un contenu additionnel à l'original, c'est devenu, au fil du temps et des retours de la communauté, un titre beaucoup plus ambitieux qu'escompté.

Ainsi, ce FPS minimaliste où le temps s'arrête tant que vous ne bougez pas et qui nécessite d'avoir la tête froide va finalement se présenter comme une expérience étendue, plus importante que SUPERHOT. Les développeurs promettent des mécaniques inédites, offrant de nouveaux styles, toujours davantage de compétences à expérimenter et de personnages à contrôler.

L'Early Acess était accessible sans aucune dépense de la part des possesseurs du premier jeu. Pour la commercialisation, l'offre est prolongée. Quiconque possède SUPERHOT aura droit à sa version de SUPERHOT MIND CONTROL DELETE gratuitement. Cela représente, en incluant la version VR, plusieurs millions de personnes dans le monde à l'avoir dans leur ludothèque. Et ça pourrait encore grimper dans les prochains jours.