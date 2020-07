Naughty Dog recrute à tour de bras, pour un jeu "solo" sur la PS5

Si l'on peut penser qu'un studio comme Naughty Dog qui a apporté au monde des blockbusters comme la série Uncharted ou encore The Last of Us, ne s'arrête jamais, le dernier tweet du compte officiel de recrutement du studio laisse à penser que la machine semble déjà repartir de plus belle.

À voir aussi : The Last of Us Part II : Découvrez-le avec nous (SANS SPOILER) (REPLAY)

Du moins dans un premier temps, puisque Naughty Dog se lance visiblement dans du recrutement assez "massif" comme le montre l'image dans notre galerie. Après la récente sortie de The Last of Us Part II, acclamée par la critique et les joueurs (en tout cas, n'a pas laissé indifférent), le sutido semble en effet être reparti sur le chemin du développement à tout va, puisque il est actuellement à la recherche de nombreux talents pour son prochain jeu solo, sans doute sur PS5.

Les postes recherchés en question par le développeur se font dans des domaines aussi variés que Art/ Animation, Game/ Design, Lighting et Effets visuels ou encore Programmation et UI. Bref, une vingtaine de recrutements qui devrait encore s'étoffer au fil des mois. Nul doute que la PS5 est désormais clairement visée par ces offres d'emploi.

Pourrait-il pour autant s'agir également d'un jeu Multi plus ou moins voulu sur The Last of Us 2 ? Impossible à savoir pour le moment mais je sens que l'avenir nous le dira. Si nous survivons tous à tout ce qui nous attend...