Xbox One : Des indices semblent indiquer un arrêt de la vente de différents modèles

Microsoft s'apprête à lancer sa nouvelle génération de Xbox. Et si la rumeur/les fuites disent vrai, le géant américain devrait proposer d'emblée deux modèles de consoles next-gen. Afin de ne pas créer de confusion chez les consommateurs, il se pourrait que Microsoft ait décidé de mettre la Xbox One en retraite anticipée.

Plusieurs utilisateurs du forum ResetERA ainsi qu'un utilisateur de Reddit ont remarqué des éléments qui laissent entendre de manière relativement explicite que Microsoft s'apprête à stopper la commercialisation de la famille de consoles Xbox One, au moins en Amérique du Nord.

Du côté de ResetERA, des utilisateurs ont remarqué que la version américaine du site de vente en ligne Amazon marque comme "discontinués" plusieurs modèles de Xbox One : la Xbox One S, la Xbox One S All-Digital Edition et la Xbox One X (certains packs spécifiques sont encore disponibles pour le moment).

Et Amazon n'est pas un cas isolé. En effet, un membre du site Reddit travaillant pour la chaîne américaine Target affirme que lorsqu'il a vérifié l'arrivée de stocks supplémentaires de Xbox One dans la base de données de la chaîne, il s'est rendu compte que tous les modèles de Xbox One qu'ils vendent habituellement sont eux aussi marqués comme "discontinués."

À noter que Dan Tavares, le "console business planning lead" chez Xbox, affirme qu'il s'agit simplement d'un changement d'unité de gestion des stocks (SKU en anglais), que la Xbox One S est toujours en vente et que le problème vient simplement de la manière qu'Amazon a d'afficher les produits. Cela n'explique cependant pas pourquoi la situation est la même chez Target.

Il est bien évidemment trop tôt pour parler d'un arrête global des ventes de la famille de consoles Xbox One. La Xbox Series X (et certainement la Lockhart) étant compatible avec tous les jeux Xbox One, Microsoft pourrait, en prenant cette décision, éviter d'embrouiller les consommateurs avec un trop grand nombre de modèles disponibles sur le marché.

Un arrêt des ventes des Xbox One dirigerait plus naturellement les acheteurs potentiels vers les nouvelles Xbox. Et si la politique tarifaire de Microsoft en ce qui concerne la Xbox Series X et la Lockhart est agressive, la présence sur le marché des Xbox One ne se justifierait plus nécessairement. Reste désormais à attendre un commentaire officiel de la firme de Phil Spencer à ce sujet.

Estimez-vous que Microsoft aurait raison d'arrêter de vendre la Xbox One dès à présent ? Pensez-vous que cela laisse entendre une sortie plus tôt que tard de la Xbox Series X ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.