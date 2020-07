Limited Run Games annonce les versions physiques de plus de 30 jeux

Spécialisé dans l'édition de versions boîtes de jeux qui, généralement, restent cantonnés au dématérialisé, Limited Run Games a tenu il y a quelques heures son LRG3, un rendez-vous en streaming qui lui a permis de faire le plein d'annonces, avec beaucoup de distance sociale.

Les collectionneurs acharnés, qui refusent de laisser passer la moindre version physique, peu importe le support, vont devoir casser leur Plan Epargne Logement si durement bâti avec une étoile du matin, s'ils sont clients des offres de Limited Run Games.

Parce que ce ne sont pas une ou deux versions physiques de petits jeux confidentiels. Non, autant le dire, ça tape fort, dans le rétro comme le moderne, sur un paquet de plateformes. Ils sont exactement 34 à avoir droit au traitement Limited Run et les voici listés :

Pour ma part, j'ai déjà un coup de fil à passer à mon banquier pour cette anthologie de Monkey Island (comprenant le premier épisode et son édition spéciale, le deuxième et The Curse of Monkey Island) sur PC pour le meilleur mois de l'année et au moment exact des trente ans de la série. Pouah, on rajeunit pas, j'vous l'dis.