Samsung Unpacked : Suivez le direct à 16h00, voici ce qu'il faut en attendre

Toujours très attendu, aujourd'hui se tient la fameuse conférence Galaxy Unpacked dans laquelle on va pouvoir en apprendre plus sur les futurs produits du constructeur Sud-Coréen. Voilà à quoi il faut s'attendre ce mercredi 5 août 2020.

Samsung a annoncé qu'il présenterait ce mercredi 5 août à 16h00 plusieurs catégories de produits, et dans le lot il y aura forcément des smartphones. Les divers rumeurs et fuites laissent présager l'annonce et dopnc l'arrivée prochaine (si tout va bien), de deux smartphones premium : le Galaxy Note 20 et le Galaxy Note 20 Ultra. Ceux-ci sont évidemment compatibles 5G et devraient pouvoir filmer en 8K (rien que ça).

La différence entre les deux modèles devrait se jouer autour du module photo et de l'importance de la batterie. Ce qui expliquera assurément l'écart de prix entre les deux produits. Le premier serait doté d'un capteur de 108 mégapixels avec un Space Zoom x30, et le second d'un capteur de 108 mégaxipels avec un Space Zoom x50.

Toujours selon ces fameuses rumeurs, deux tablettes seront également visibles cette après-midi avec les annonces des Galaxy Tab S7 et S7+ avec écran de 11 pouces pour l'une et 12,4 pouces AMOLED pour l'autre.

Forcément, difficile de faire une conférence sans présenter un nouveau modèle de montre connectée, et cette année devrait être aussi une bonne occasion de dévoiler la Samsung Galaxy Watch 3 avec une version compatible 4G.

Enfin pour l'audio pur, c'est vraisemblablement aussi le moment de dévoiler les écouteurs Galaxy Buds Live avec réduction de bruit active, avec selon les diverses fuites, un design très particulier attendu.