VALORANT : La collection de skins ultimes Feu Ancien se dévoile

La première collection de skins ultimes du FPS de Riot, plus rares que ceux à niveau déjà présents donc, s'est dévoilée en vidéo aujourd'hui. Et c'est le feu.

Vous pensiez que les skins onéreux de VALORANT étaient les plus rares et et les plus travaillés du jeu ? Faux ! Riot Games a révélé une collection de ces apparences encore plus chiadée que les autres, sur le thème des dragons. Et on peut le dire, elle en vaut le détour.

Réveillez votre feu intérieur. Déverrouillez les premiers skins en édition ultime de VALORANT : Feu ancien 🔥



Disponible dans la boutique le 10/07. pic.twitter.com/8tC9Epanlk - VALORANT France (@VALORANTfr) July 8, 2020

Il reste maintenant à savoir quel sera leur prix. Le set de skins Reaver coûtant plus de 60€ en calculant les points à acheter, on peut s'attendre à des prix assez importants pour cette collection future. Le revenue lead de Riot Games a fait allusion à un prix avoisinant les 90 dollars (un peu plus de 80€).

Nous aurons la réponse le 10 juillet, quand les skins arriveront sur la boutique de VALORANT, disponible sur PC.