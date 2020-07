Street Power Football présente le mode Panna en vidéo

La plupart des téléspectateurs de Ligue 1 connaissent Paga. Mais ceux qui savent ce qu'est le football de rue, eux, aiment le Panna, qui sera parmi les modes de jeux de l'autre jeu de foot arcade du mois d'août, un certain Street Power Football.

Le Panna, qu'est-ce que c'est ? Un duel durant lequel il faut se montrer particulièrement habile balle au pied et effectuer ce qu'on appelle communément par chez nous un petit pont, ou "little bridge" en anglais de souche. Cette épreuve de dribble durant laquelle on ne peut éviter l'humiliation sera présente dans Street Power Football.

Elle prendra la forme d'un enchaînement de combinaisons de touches à enchaîner pour bien figurer et permettre à l'assistance de découvrir des affrontements épiques, à l'aide de mouvements gracieux et précis. Des ambassadeurs de la discipline seront d'ailleurs intégrés au jeu, comme l'actuel champion du monde, français, Anas Boukami, Ahmed Rakaba, Kistofer Liicht et Jeand "PannaEasyman" Doest. Comme ça, vous ne serez pas peinés.

Street Power Football sera disponible le 25 août de l'an de grâce 2020 sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.