AMD : La PDG d'AMD Lisa Su tease l'architecture Zen 3 et les processeurs Vermeer

Les processeurs AMD Ryzen 3000XT viennent tout juste de sortir que la PDG d'AMD Lisa Su s'amuse à teaser sur son compte Twitter les Ryzen sous architecture Zen 3.

Le compte Twitter Officiel de Lisa Su vient de tweeter un message vidéo pour le moins évocateur dans lequel la PDG parle sans détour des Ryzen 4000 et de leur arrivée toujours prévue pour cette année 2020.

Last year on 7/7 we launched our 7nm 3rd gen @AMDRyzen and @Radeon 5000 series together. Today we celebrate 7/7 with some new @AMDRyzen XT parts. Enjoy! pic.twitter.com/XJqzIcnJEE