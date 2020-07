The Last of Us 2 : La liste de tous les trophées qu'il vous FAUT pour le (Michel) Platiner

Si vous n'avez pas encore terminé The Last pf Us Part II, que vous prenbez votre temps ou que vous vous êtes lancés dans le New Game +, cette news n'aura pas vraiment d'incidence en termes de spoiler. Néanmoins, vous abvez le droit de ne pas la lire...

On y dévoile en effet la liste des Trophées à obtenir tout au long du jeu, donc certains ne sont pas forcément très simples à avoir, surtout en une seule partie. C'est même impossible, pour ce qui est de certains d'entre eux comme ""Maîtresse d'Armes" ou encore "Experte en survie".

Bref, une liste de Trophées, au nombre de 26, à récupérer dans le désordre, au gré de vos pérégrinations.

Bien entendu, s'il vous en reste encore à récupérer (comme moi), il sera toujours possible de le faire via les chapitres du jeu, une fois le jeu terminé. Attention toutefois, car si vous relancez une partie (New Game + par exemple), tous ces chapitres s'effaceront, de sorte que vous devrez le terminer encore une fois pour les voir réapparaître.

Liste des trophées de The Last of Us Part 2

Tous jusqu'au dernier : Obtenir tous les trophées Voilà ce qui s'est passé : Terminer l'histoire Experte en survie : Apprendre toutes les améliorations de joueur Maîtresse d'armes : Améliorer toutes les armes au maximum Archiviste : Trouver tous les artefacts et entrées de journal Collection complète : Trouver toutes les cartes à collectionner Numismate : Trouver toutes les pièces à collectionner Préparée au pire : Trouver tous les établis Mécanicienne : Améliorer une arme au maximum Spécialiste : Apprendre toutes les améliorations de joueur d'une branche Cambrioleuse : Ouvrir tous les coffres Touriste : Visiter toutes les différentes zones du centre-ville de Seattle Documentaliste : Trouver tous les manuels d'entraînement Formation à la survie : Apprendre 25 améliorations de joueur Arsenal : Trouver toutes les armes Sur le terrain : Trouver 12 établis Les bons outils : Confectionner tous les objets Bricoleuse : Améliorer une arme Apprentie : Apprendre une amélioration de joueur Premières cartes : Trouver 5 cartes à collectionner Comme un sou neuf : Trouver 5 pièces à collectionner Tête à chapeau : Mettre un chapeau à son acolyte Tireuse d'élite : Remporter le concours de tir En haut du tableau : Obtenir le meilleur score du jeu de tir à l'arc La relique des sages : Trouver l'étrange artefact Petite mais grande : Trouver la bague gravée

Et "bon chance" !