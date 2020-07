Xbox Series X : Les éditeurs encouragés par Microsoft à ne PAS faire payer les mises à jour depuis les versions Xbox One

Le passage à la nouvelle génération de consoles s'annonce comme un véritable casse-tête pour les consommateurs. Si certains acteurs de l'industrie penchent vers une optimisation gratuite, tout n'est pas encore sûr à 100%.

Le Smart Delivery, c'est le label que Microsoft a mis en place pour désigner un jeu qui sera jouable dans les meilleures conditions sur Xbox One et Xbox Series X sans avoir à payer à nouveau. Un moyen de rendre le cross-génération moins douloureux, qui concernera les titres-maison, comme Halo Infinite, et auquel ont souscrit CD Projekt RED avec Cyberpunk 2077 ou encore Ubisoft avec Assassin's Creed Valhalla.

Mais tout le monde ne compte pas jouer le jeu de cette manière. FIFA 21 sera par exemple un des hérauts du système Dual Entitlement, qui offre une mise à jour nouvelle génération durant une période limitée. Et 2K Games a non seulement prévu que NBA 2K21 serait plus cher sur consoles Next-Gen mais aussi mis en place une astuce, le "Double Accès", pour gagner un peu plus de brouzoufs : l'obligation pour quiconque achète une version PS4 ou Xbox One de se procurer une édition à 100 euros pour profiter "gratuitement" d'une version jouable sur PS5 et Xbox Series X. Il en faut toujours un pour tenter le coup, des fois que ça passe.

La firme de Redmond avait déjà prévenu que l'emploi du Smart Delivery resterait un choix entre les mains des développeurs. Mais selon VideoGamesChronicles, averti par des sources proches, les sociétés qui comptent éditer des jeux cross-gen sont encouragées par Microsoft à ne pas imposer de coûts supplémentaires pour des upgrades aux possesseurs d'un jeu Xbox One désireux de les lancer sur Xbox Series X.

Les développeurs qui ne rejoindraient pas le programme Smart Delivery peuvent choisir de commercialiser des bundles incluant deux versions d'un même jeu. Un représentant de Microsoft a expliqué à nos confrères :

Ce sont les développeurs et éditeurs qui, à la fin, décideront de la manière dont ils veulent sortir leurs jeux, et nous travaillons avec eux pour qu'ils puissent procurer les meilleures expériences possibles selon leurs besoins.

La Xbox Series X est attendue pour cette fin d'année 2020. Une présentation de jeux des Xbox Games Studios se tiendra le 23 juillet prochain.