Werewolf The Apocalypse montre du gameplay, se date et s'annonce sur PS5 et Xbox Series

Annoncé en 2017 chez Focus Home Interactive et passé, avec son développeur, Cyanide, sous le giron de Nacon, Werewolf : The Apocalypse - Earthblood était présent lors de la première conférence de l'éditeur nordiste. Et il avait les crocs.

À voir aussi : Nacon Connect : Spiders annonce Steelrising, la Révolution Française avec des automates

Le jeu d'action adapté de l'univers de jeu de rôles de White Wolf aura attendu avant d'enfin se montrer. Et hier, il a bondi, toutes dents dehors, pour enfin montrer à quoi il ressemble. Mais surtout nous en dire plus sur son arrivée sous nos latitudes.

On sait désormais que Werewolf : The Apocalypse - Earthblood sera disponible le 4 février 2021 sur PS4, Xbox One et PC (Epic Games Store), ainsi que sur PS5 et Xbox Series X. Eh oui, il faudra également compter sur lui sur Next Gen.

On rappelle le pitch de ce ce titre écolo qui prendra place dans un futur pas très amusant :

Avec son ancien Caern en danger, Cahal doit retourner dans un territoire qu'il appelait autrefois son foyer pour protéger sa famille et ses amis, peu importe le prix. Avec la société Endron les assiégeant de tous les côtés, vous seul pouvez combattre la corruption qui prend racine dans vos terres, en utilisant le pouvoir dévastateur du loup-garou pour inverser la tendance.

Cela fait envie...