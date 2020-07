Test Drive Unlimited Solar Crown se dévoile avec un teasing vidéo

C'était hier soir, lors de la Nacon Connect, que vous avez sans doute suivi ultra assidûment, comme TOUTE la rédaction de Gameblog.fr : Test Drive Unlimited Solar Crown, un nouveau VOLET de la série de course, s'est dévoilé. Eh oui, c'est comme ça, c'est la vie paraît-il...

À voir aussi : PS5-Xbox Series X : Vers des jeux généralement plus chers ? Les éditeurs y pensent

Ceci est donc confirmé : un nouveau volet de la licence Test Drive est en cours chez KT Racing : il se nomme simplement Test Drive Unlimited Solar Crown et c'est le "nouveau projet ambitieux d'Alain Jarniou et de son équipe".

Ce sont eux qui ont créé la série des WRC, avec cette fos une nouvelle proposition pour leur nouvelle vision de cette licence. On nous assure que Test Drive Unlimited Solar Crown reprendra l'ADN de la licence "axé autour du plaisir de la conduite et de l'amour des belles voitures, dans un univers luxueux et sur une île reproduite à l'échelle 1:1".

Mais ce n'est pas tout puisqu'on finit sur un mystérieux : "Les joueurs s'affronteront également dans Solar Crown, une compétition aux enjeux encore mystérieux, pour faire de leur avatar une figure incontournable de la communauté." D'accord.

En revanche, on ne sait rien des machines sur lesquelles tournera le titre.... PS4 et Xbox One + PC dans un premier temps ? Avant de débarquer sur la next-gen ? Aucune idée, mais ce devrait sans doute être le cas, puisque aucune date de sortie n'est donnée.