Mafia Definitive Edition repousse sa date de sortie

Vous pensiez qu'il ne vous restait qu'un petit mois avant d'incarner à nouveau Tommy Angelo et parcourir les rues de Lost Heaven ? Perdu ! 2K Games et Hangar 13 viennent de repousser les retrouvailles.

C'est triste, mais c'est ainsi : Mafia : Definitive Edition a été reporté au 25 septembre prochain sur PS4, Xbox One et PC. Vous voulez les raisons ? Les voici :

A development update for Mafia: Definitive Edition pic.twitter.com/6ahAqZZTOV - Mafia: Trilogy (@mafiagame) July 7, 2020

Même si nous avions prévu à l'origine de sortir le jeu un mois avant, le 28 août, la pandémie COVID-19 que nous vivons en ce moment nous empêche de tout finaliser à temps pour cette date, et nous ne voulons surtout pas compromettre la qualité de l'expérience.



Depuis le début, ce projet a été une passion. Beaucoup de nos développeurs ont aidé dans la création du jeu Mafia d'origine, et nous sommes tous attachés à créer un remake digne de ce grand classique. Nous apprécions votre patience et votre compréhension, alors que nous faisons tout pour que Mafia: Definitive Edition soit le meilleur possible pour nos fans du monde entier.



Cela dit, nous savons que vous avez hâte d'en voir plus. Nous sommes donc ravis de pouvoir vous montrer le gameplay de Mafia: Definitive Edition dans tout juste deux semaines, le 22 juillet. Suivez @MafiaGame sur Twitter pour découvrir dès à présent un tout nouveau teaser de 15 secondes, et pour en savoir plus sur Mafia: Trilogy.



Nous vous remercions sincèrement d'avoir regardé la bande-annonce narrative de Mafia: Definitive Edition, d'avoir joué aux Definitive Edition de Mafia II et Mafia III, et de nous soutenir dans cette aventure au coeur du crime organisé. Nous avons hâte de vous en montrer plus le 22 juillet.

