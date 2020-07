PlayStation Now : Les jeux de juillet 2020 sont là, avec du lourd

Chaque début de mois, Sony enrichit son catalogue du PlayStation Now. Le service de jeux en streaming (et téléchargement) accessibles depuis votre PC ou votre PlayStation 4 accueille en ce jour plusieurs titres supplémentaires.

Qui sont donc ces titres qui viennent renforcer un catalogue d'un peu plus de 700 jeux ? Qui, hein, je vous le demande ? Ah non, pardon, je vous le dis, en fait, j'avais oublié que j'étais le rédacteur de cet article et que je détenais l'info.

Voici les jeux ajoutés dès aujourd'hui, 7 juillet 2020 :

Et comme prévu, il y a un départ, celui que Marvel's Spider-Man. snif.

Rappelons que le PlayStation Now est accessible avec un abonnement mensuel de 9,99 euros, de 24,99 euros pour trois mois ou de 59,99€ pour une année. Il est possible de l'essayer gratuitement et d'accéder à sa ludothèque en illimité pendant 7 jours.