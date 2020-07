VALORANT : Le Guardian renforcé, la reddition facilitée, tout sur la prochaine mise à jour

Les notes de la prochaine mise à jour à arriver pour VALORANT, numérotée 1.03, ont été entièrement révélées par Riot Games. En revanche, sa date d'introduction dans le jeu reste inconnue.

À voir aussi : VALORANT : Un nouvel agent annoncé, 6 seront ajoutés chaque année

Pour la prochaine mise à jour de VALORANT, la priorité a été mise sur le mode provisoire Spike Rush, le rééquilibrage de l'arme Guardian et la facilitation de la reddition d'une équipe, fonctionnalité introduite après la sortie du jeu.

Investissez dans le Guardian, car cette arme commence à faire son trou ! Les modifications que nous lui apportons devraient l'aider à mieux remplir son rôle de fusil précis de niche, abordable et puissant.

Quand la mise à jour arrivera sur les serveurs live, le Guardian sera plus puissant et moins cher (200 de coût en moins). Sa cadence de tir sera réduite, mais sa pénétration des murs augmentée. Le but, pour Riot Games, est de pousser plus de joueurs à prendre le Guardian en prévoyant de faire des combats à moyenne ou longue portée, plutôt qu'à courte portée où la cadence de tir le rendait un peu trop puissant.

Maintenant, il devrait être donc plus facile de choisir entre le Vandal, le Guardian et le Phantom !

Le Guardian sera le seul à recevoir un rééquilibrage pour le patch 1.03, qui vise plutôt à proposer des améliorations d'expérience de jeu dans leur globalité. Après son implémentation, la fonction de reddition sera facilitée avec 80% de votes positifs nécessaires au lieu de l'unanimité en mode Non Classé. En revanche, l'unanimité reste obligatoire pour une partie Classée.

Un nouveau bouton a été ajouté pour faciliter le mode, alors qu'il faut pour le moment entrer la commande manuellement.

Du côté du mode de jeu agressif Spike Rush, un nouvel orbe a été ajouté pour renforcer les positions stratégiques puissantes sur les cartes : Chasseurs jumeaux. L'orbe libère deux loups qui vont poursuivre les ennemis les plus proches. En plus de ralentir leurs ennemis, ils les aveuglent en les rendant vulnérables à l'offensive. Néanmoins, ils peuvent être tués et disparaîtront au bout de 15 secondes s'ils ne parviennent pas à toucher leur cible.

Des corrections de bugs et de glitchs ont aussi été faites sur plusieurs agents et cartes, notamment sur la flèche de reconnaissance de Sova et (encore et toujours) Cypher. Les notes complètes se trouvent ici.