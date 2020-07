Kingdoms of Amalur Re-Reckoning se date en vidéo, une nouvelle extension prévue

Lui aussi révélé grâce à une fiche apparue précocement sur le Microsoft Store, Kingdoms of Amalur : Re-Reckoning parle enfin officiellement de sa commercialisation et fait même référence à du contenu inédit.

À voir aussi : Horizon Zero Dawn Complete Edition enfin daté sur PC

Kingdoms of Amalur : Re-Reckoning sera disponible sur PS4, Xbox One et PC le 8 septembre prochain au prix de 39,99 euros. Cette nouvelle version de l'action-RPG sur lequel ont travaillé Todd McFarlane, Ken Rolston et R.A. Salvatore proposera la même expérience, avec affichage natif en 4K, bien sûr, un gameplay retravaillé, of course, ainsi que tout le contenu téléchargeable de l'époque... Et même plus.

Si l'on ne sait rien de ce qui pourrait être implémenté dans le jeu de base, il y a autre chose. Aussi surprenant que cela puisse paraître, THQ Nordic et Kaiko ont en effet annoncé une extension baptisée Fatesworn est d'ores et déjà prévue pour 2021. Est-ce que les auteurs de l'original seont impliqués ? C'est une autre question qu'on espère pouvoir poser prochainement...