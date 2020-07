Bungie : Marty O'Donnell parle du partenariat avec Activision, "mal barré dès le départ"

Compositeur légendaire de Halo jusqu'à Reach, Marty O'Donnell a été pendant longtemps une figue incontournable de Bungie, avant un divorce très dur en 2014. Aujourd'hui, il reparle de cette époque et en particulier du moment où le studio s'est engagé avec un gros éditeur pour Destiny.

C'est lors de son passage sur la chaîne YouTube HiddenXperia que Marty O'Donnell a, entre autres sujets comme le développement de Halo 2, le futur Halo Infinite... Il a également évoqué l'union entre Bungie et Activision, après avoir été interrogé sur ce qu'il avait pensé de la séparation début 2019.

Hmmm. Une partie de moi se disait qu'il était temps, une autre espérait que Bungie serait racheté pour que mes parts le soient aussi.

Il ne cache pas que Bungie chez Activision à partir de 2010, c'était loin d'être une idée brillante à ses yeux, et pas qu'aux siens.

J'étais à la direction et au board des directeurs lorsque nous sommes allés chez Activision, s'il faut blâmer un groupe pour être parti chez Activision, j'en fais partie. Nous étions sept, je crois, à avoir signé cet accord avec Activision. Nous connaissions les risques dès le départ, et cela s'est passé aussi mal que ce à quoi nous nous attendions. Je sus le seul qui va dire ça, si l'on met de côté ceux qui ne bossent plus chez Bungie. Et quiconque ne travaille plus pour Bungie vous le dira : c'était mal barré dès le départ. Si vous y êtes encore vous aurez un discours plus policé, du genre : " ça a été un bon partenariat, et blablabla".

Après avoir sorti le discours-type d'un communicant, il résume :

Ce n'était pas un mariage idyllique. Le truc, c'est que je me souviens du jour, et de la raison pour laquelle nous avons rejoint Activision. Ce n'était pas simplement pour l'argent, mais parce que, dans le contrat, il était spécifié que la propriété intellectuelle ne leur appartenait pas.

Effectivement, Destiny est resté entre les mains de Bungie, tandis que Halo, lui, appartient toujours à Microsoft. La firme de Redmond qui était bien placée pour reprendre le studio de Bellevue, ainsi que la licence, faisait partie des gros qui refusaient de céder l'IP. Aujourd'hui, Destiny 2 appartient bel et bien à Bungie devenu indépendant, avec un peu d'argent (100 millions de dollars) du conglomérat chinois NetEase.

