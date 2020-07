Xbox One : Les sorties jeux vidéo de la semaine du 7 juillet 2020

Comme chaque semaine (ou presque), Microsoft annonce les jeux Xbox One et PC Windows 10 qui se lovent dans votre store préféré pour vous faire jouer jusqu'au bout de la nuit. Ceux de la semaine du 7 juillet 2020 sont présentés ici, comme il se doit.

À voir aussi : PS5-Xbox Series X : Vers des jeux généralement plus chers ? Les éditeurs y pensent

Dans la rubrique "Cette semaine sur Xbox", qui présente tous les nouveaux jeux qui arriveront sur Xbox One et PC Windows 10 voici donc ci-dessous tous les titres auxquels vous pouvez jouer, en les téléchargeant directement depuis votre PC ou votre Xbox One. C'est fou le progrès de nos jours, vous ne trouvez pas ?

7 juillet 2020

NASCAR Heat 5 : Le jeu vidéo officiel de la série de courses de stockcar la plus populaire au monde vous met au volant de ces incroyables machines de course et vous met au défi de devenir le champion de la NASCAR Cup Series 2020.

Superliminal : Vous vous endormez à 3 h du matin au son de la publicité ringarde du programme de thérapie par le rêve du Dr Pierce. Vous vous réveillez dans un endroit inconnu, pour réaliser que vous êtes coincé dans un rêve...

Lanternium : Aidez le majestueux Raccoon, un raton laveur, à surmonter de nombreux obstacles et labyrinthes. Situé dans un monde fantastique, ce jeu est adapté aux familles et convient à tous les âges.

8 Juillet 2020

Robozarro : Un jeu d'action en 2D qui joue sur la physique, dans lequel les robots B0-3 et 0-Ramatron embarquent dans une aventure épique dans la banlieue, sur les toits et dans les entrailles de Mech Angeles, afin de découvrir le mystère qui entoure la disparition du Dr Zarro.

9 juillet 2020

CrossCode (Xbox Game Pass) : Ce jeu d'action-RPG en 2D d'inspiration rétro pourrait bien vous surprendre. CrossCode combine des graphismes 16 bits de style SNES avec une physique irréprochable, un système de combat dynamique, des énigmes bien pensées et une histoire de science-fiction captivante.

10 juillet 2020