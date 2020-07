Hyper Scape : Nos conseils pour débuter sur le battle royale d'Ubisoft

Alors que la bêta fermée de Hyper Scape prend fin, voici quelques conseils pour débuter en attendant le lancement de la bêta ouverte par Ubisoft, prévu pour ce 12 juillet.

Hyper Scape se présente comme un battle royale vertical à la première personne et au gameplay nerveux. A première vue (sans jeu de mots), les joueurs qui ne sont pas habitués aux FPS pourraient craindre que ce jeu soit trop élitiste ; mais ce n'est pas le cas d'Hyper Scape.

Les développeurs ont visiblement cherché des moyens pour offrir une place aux joueurs de tous niveaux, notamment avec l'utilisation des hacks qui favorisent la vision de jeu, ou encore les armes à dégâts de zone et le pistolet à aimbot qui pardonnent la visée de faible précision. Quoiqu'il en soit, si vous voulez sauter le pas, voici quelques conseils pour améliorer sa prise en main du jeu.

Choisir son lieu d'atterrissage

Choisir où atterrir est plus simple sur Hyper Scape que sur les autres jeux... ou alors, plus compliqué, puisque vous avez l'embarras du choix. En effet, Ubisoft s'est arrangé pour que tous les lieux de la carte soient accessibles de la même façon à chacun. Avec votre capsule, peu importe d'où vous partez, il est possible d'aller partout.

La carte se divise en points d'intérêts principaux qui sont indiqués en jaune, entourés de lieux moins attractifs, mais avec également moins de monde. Les lieux principaux contiennent un meilleur loot, c'est-à-dire des items qui peuvent être directement obtenus au niveau 4. Il y a donc deux possibilités en fonction du style de gameplay que vous souhaitez choisir : un lieu principal pour une partie pleine d'action, ou un lieu plus éloigné pour bénéficier de premières minutes de loot plutôt tranquilles, mais une fin de partie peut-être plus compliquée.

D'un autre côté, prendre un lieu moins chargé vous pénalisera moins que sur d'autres battle royale car le loot est simplifié et l'effet boule de neige de l'équipement de très bonne qualité est amoindri sur Hyper Scape, pour laisser une chance à tous les joueurs jusqu'au bout.

Quel loot choisir ?

Le jeu est fait pour convenir à tous types de joueurs. Au moment de choisir son loot, il faut mettre son ego de côté et penser à ses points forts : est-ce la précision de la visée ou plutôt la vision de jeu ? Si c'est la visée, les armes plébiscitées par les joueurs à haut niveau sont les armes hitscan, soit le pistolet Riot One, l'Eventreur et le sniper Protocole V. Au niveau 4, ce dernier peut notamment one shot les ennemis avec un tir à la tête.

Au contraire, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec la précision, le D-Tap peut être votre meilleur allié puisqu'il est équipé d'un aimbot. En revanche, il est très situationnel puisqu'il ne détecte les cibles qu'à une distance assez rapprochée, ce qui vous force à vous mettre dans une situation risquée avant d'atteindre l'ennemi.

En général, c'est une bonne idée de combiner une arme comme le Hexfire ou L'Eventreur avec une arme à dégâts de zone, en cas de combat en intérieur ou contre des ennemis en groupe, notamment. Le minigun Hexfire est très utilisé, puisqu'il permet les imprécisions en infligeant des dégâts avec une grande dispersion.

Du côté des hacks, le soin est absolument nécessaire vu sa puissance dans la meta, mais cela pourra changer avec la beta ouverte en fonction des rééquilibrages opérés. En général, les joueurs combinent un hack de déplacement comme le météore, la téléportation ou la balle, avec un hack de protection comme le bouclier, le soin ou encore le mur. Cela paraît être la combinaison qui offre le plus de versatilité. Evidemment, ce sera ensuite à vous de voir vos préférences et adapter en conséquence.

Garder la hauteur

Cette règle est valable dans tous les FPS, et c'est encore plus le cas dans ce battle royale vertical où les options pour prendre de l'altitude sont multiples. De manière générale, il est risqué de courir à travers les rues plutôt que sur les toits, puisque vous ne verrez pas forcément vos ennemis en premier. Vous aurez aussi plus de chance de toucher la tête en visant en plongée.

Quand on observe les joueurs de type Tfue, leur technique est de prendre de la hauteur avec le Brise-Ciel ou une autre arme à dégâts de zone en main en utilisant un hack (téléportation en l'air ou météore annulé avant de retomber) pour viser de toujours plus haut et prendre l'avantage. Gardez à l'esprit que cela peut tout de même vous mettre en danger pour des potentiels snipers plus loin, surtout en fin de partie.

L'utilisation des hacks peut être annulée

Toute utilisation de hack peut être annulée en cours de route en cliquant sur la souris (clic gauche ou droite), ce qui peut s'avérer très utile pour certains comme la balle, l'armure qui empêche de tirer, ou encore l'invisibilité. L'annulation du météore avant de retomber est aussi très courante ; cela donne une seconde utilisation au hack en permettant de prendre de la hauteur plus rapidement.

Activer le switch automatique d'armes

Cela peut paraître insignifiant, mais cette option peut vous sauver si vous n'êtes pas du genre à bien calculer ou regarder l'état de votre chargeur. En activant cette option, le personnage changera automatiquement d'arme plutôt que de recharger l'arme en cas de chargeur vide.

Cela peut être particulièrement utile dans le cas où vous utilisez des armes à rechargement lent et à chargeur réduit, comme le Brise-Ciel qui ne peut tirer qu'une seule balle et met de longues secondes à se recharger. D'ailleurs, le switch d'armes sanctionne moins le joueur que d'autres battle royales comme Apex Legends, avec une animation rapide.

Après la mort, le jeu continue

Sur Hyper Scape, il ne s'agit pas de lâcher sa souris dès que vous êtes éliminés : le jeu continue, puisque vous prenez la forme d'Echo et pouvez être réanimés sur une balise prévue à cet effet. Le problème, c'est que ces balises n'apparaissent que là où les ennemis sont éliminés, ce qui veut dire que l'un des deux choix de votre allié est de rester pour combattre le squad qui vous a vaincu. C'est donc le moment pour vous de poursuivre les ennemis et de "ping" leur localisation pour aider vos alliés à les vaincre.

Il est aussi déconseillé de partir vers de nouvelles aventures en essayant de trouver une balise à plusieurs centaines de mètres de vos alliés, puisqu'ils risquent de mourir sur le chemin sans que vous puissiez les aider à prendre l'information. En plus, là où il y a des balises, il y a en général des échanges de tirs, ce qui en fait des zones dangereuses.

Voilà nos conseils pour débuter. Ensuite, l'expérience fera le reste ! Vous pouvez aussi regarder des parties de joueurs à haut niveau sur d'autres battle royale ou FPS, comme Wisethug, Skyyart ou encore Oraxe pour le côté français, qui se sont essayés à la beta fermée de Hyper Scape.