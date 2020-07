Project xCloud : Une manette signée 8BitDo révélée

Constructeur de manettes spécialisé dans le rétro, mais aussi pour les machines d'aujourd'hui, 8BitDo s'est associé à Microsoft pour créer un pad spécialement prévu pour son service de jeu en Cloud gaming.

Le SN30 Pro Controller est une manette officielle pour le Project xCloud sur appareils Android annoncée par 8BitDo. Ce périphérique en précommande sur Amazon US pour le moment, au prix de 44,99 dollars et prévu pour le 21 septembre prochain bénéficiera d'une connectivité Bluetooth et sera proposé avec Ultimate Software, pour régler les paramètres de chaque touche et stick.

D'une autonomie de 18 heures (pour 1 à 2 heures de charge via USB-C), il affiche des dimensions de 14,4 cm x 6,34 cm x 3,3 cm et est livré avec un clip pour y attacher un smartphone et avoir l'impression de jouer à des jeux Xbox sur une console portable. Vous pouvez le découvrir dans notre galerie d'images ci-dessous.

Le service Project xCloud est actuellement en preview publique.