SEGA annonce l'Astro City Mini, une petite borne d'Arcade remplie de jeux, infos et photos

Dès qu'il est question de hardware SEGA, les consoles du groupe japonais sont généralement ce qui vient à l'esprit en premier. Mais l'éditeur plus fort que toi a également marqué l'histoire du jeu vidéo avec son offre dans les salles d'Arcade au fil des décennies. Et ce, aussi bien en matière de bornes, que de cartes ou de jeux. Et c'est son histoire dans les salles d'Arcade que SEGA célèbre avec son nouveau produit.

Pour beaucoup de joueurs et collectionneurs, posséder une borne Astro City est un rêve. À cause de ses caractères pour le moins onéreux et volumineux, ce rêve ne se concrétise pas souvent. À ceux qui ne peuvent pas sauter, SEGA va prochainement proposer une solution moins encombrante et accessible. La filiale SEGA Toys de l'éditeur nippon vient en effet d'annoncer l'Astro City Mini par l'intermédiaire d'un article publié sur le site nippon Game Watch (rapidement mis hors ligne).

L'Astro City Mini est donc un modèle réduit de la célèbre borne Astro City contenant 36 jeux. La machine est prévue pour la fin de l'année au Japon et sera vendue au prix de 12.800 yens (environ 105 euros). Tous les jeux inclus n'ont pas encore été dévoilés. SEGA s'est pour l'instant contenté d'indiquer la présence dans l'objet des titres suivants :

S'il est possible de jouer directement sur l'écran de la petite borne, cette dernière peut également être branchée sur un écran de télévision (via le port HDMI). L'Astro City Mini est alimentée via un câble micro USB et dispose de deux ports USB supplémentaires auxquels peuvent être branchés des sticks additionnels vendus séparément (les prix de ces derniers n'ont pas encore été communiqués). À noter au passage que lorsque l'Astro City Mini est allumée, la borne s'éclaire. Et pour ce qui est des contrôles, il est question d'une configuration à six boutons.

Des photos de l'Astro City Mini sont disponibles dans notre galerie ci-dessous. À l'heure où sont écrites ces lignes, SEGA n'a pas encore indiqué s'il compte commercialiser cette nouvelle mini machine en occident.

Que pensez-vous de l'Astro City Mini ? Êtes-vous intéressés par une telle machine ? Comptez-vous vous la procurer ? Quels jeux aimeriez-vous voir inclus ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.