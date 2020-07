Logitech dévoile sa nouvelle gamme pour Mac, souris et claviers au programme

Logitech fait beaucoup pour le PC mais n'oublie pas non plus les utilisateurs Mac. Preuve en est cette nouvelle gamme de périphériques qui comprend souris et clavier.

Si vous êtes utilisateur Mac vous avez du surement remarquer que les choix côté périphériques (clavier notamment) sont tout de même assez peu nombreux. Pour remédier à cela Logitech se lance avec de nouvelles offres.

La souris MX Master 3

Cette souris est conçue pour Mac mais aussi pour iPad. Elle jouit des fonctionnalités de la gamme Master à savoir le défilement MagSpeed qui permet de switcher d'un clic précis à un mode ultra-rapide. Sa forme ergonomique permet d'avoir accès à tout les boutons sans avoir besoin d'étendre les doigts. Elle est dotée d'un capteur Darkfield de 4000 dpi et propose différents profils qui sont optimisés pour certaines applications Apple. Elle dispose d'une batterie rechargeable qui dure jusqu'à 70 jours.

Le clavier MX Keys for Mac

Le clavier reprend le même type de design que les claviers classiques pour Mac, ils sont éclairés et sans fil. Mac. Leurs touches sont faites spécialement pour adopter la forme de l'extrémité des doigts (voir photos dans dans notre galerie). Logitech promet une réponse très réactive et un rétro-éclairage intelligent. Ainsi, lorsque les mains s'approchent du clavier, il s'adapte aux conditions d'éclairage ambiant pour fournir immédiatement des caractères brillants et nets qui correspondent le mieux à la luminosité ambiante. Le clavier propose un micrologiciel optimisé pour Mac et il est équipé d'un chargement USB-C vers USB-C qui permet de passer facilement d'un MacBook à un iPad ou encore à un iPhone.

Étrangement les deux périphériques sont au même prix, à savoir 109 euros.