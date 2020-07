Xbox Series X : La conférence Xbox Games Showcase 2020 officiellement datée

Les joueurs, et plus particulièrement les joueurs Xbox, attendaient l'information avec impatience et elle vient de tomber. Le prochain événement consacré aux jeux Xbox Series X aura bien lieu à la fin du mois de juillet.

Microsoft vient d'annoncer que le Xbox Games Showcase, autrement dit l'événement au cours duquel il présentera ses jeux First Party à venir sur Xbox Series X, aura lieu (comme le disait la rumeur) le jeudi 23 juillet prochain à partir de 18h heure de Paris.

Histoire de s'échauffer, un pré-show animé par le toujours très occupé Geoff Keighley sera diffusé ce jour là à partir de 17h heure de Paris. Pour rappel, le constructeur américain présentera des jeux comme Halo Infinite et Hellblade II au cours de cette "conférence." Des titres sur lesquels planchent ses autres studios comme The Initiative ou Playground Games pourraient également être montrés à cette occasion.

Il est également possible de se demander si Microsoft va parler de la date de sortie et du prix de la Xbox Series X au cours de cet événement en ligne. Pour ce qui est de la Xbox Lockhart, la rumeur affirme actuellement que cette version moins puissante et 100% jeu dématérialisé de la Xbox next-gen ne sera dévoilée qu'en août prochain.

