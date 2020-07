Suivez la Nacon Connect ce mardi 7 juillet à 19h00

C'est ce mardi 7 juillet 2020 qu'a choisi Nacon pour lancer sa toute première conférence virtuelle. Ce sera l'occasion pour l'éditeur français de faire le point sur son line-up, qui réserve, normalement, quelques surprises.

Pour savoir ce que réserve Nacon aux spectateurs de son événement, il faudra être très exactement ici à très exactement 19h00 ce mardi 7 juillet. La compagnie du groupe Big Ben présentera, en plus d'accessoires, Werewolf : The Apocalypse - Earthblood, Rogue Lords, Vampire The Masquerade Swansong, Tennis World Tour 2... ainsi que quatre jeux non-annoncés issus des studios RaceWard, Spiders, Kylotonn et Abrakam.

Plusieurs teasings ont été postés sur les réseaux sociaux, l'un d'eux laisse entendre que parmi eux se cache le retour la série Test Drive Unlimited.

The next project from @Spidersgames will be revealed at #NaconConnect on July 7th at 7:00 pm CEST! pic.twitter.com/MuaM7IqDyQ - Nacon (@Nacon) July 2, 2020

Tout ceci sera à vérifier durant ce Nacon Connect.