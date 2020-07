Turtle Rock Studios (Left 4 Dead) dévoile un artwork de son nouveau jeu de zombie

Totalement absent des radars pendant plus d'un an, Back 4 Blood (qui ne cache pas son lien de parenté avec Left 4 Dead ) se montre (un peu) via un artwork.

Depuis 2010 et sa prise d'indépendance vis à vis de Valve, la licence Left 4 Dead n'appartient plus à Turtle Rock mais toujours à la firme de Gabe Newell. On se doute que laisser une recette qui marche autant prendre la poussière peut sembler être une hérésie pour le studio qui n'a pas rencontré le succès escompté avec Evolve.

De fait, en 2019, Turle Rock a annoncé le développement de Back 4 Blood, un FPS coopératif qui reprend ce qui fait le ciment de la licence Left 4 Dead. Aujourd'hui le compte Twitter officiel du studio vient de dévoiler une toute première image, plus précisément un artwork (voir notre galerie).

Getting to this 4th of July has been tough on all of us, so we wanted to give you a sneak peek and a bit of Hope. pic.twitter.com/buGOBayz5N - Turtle Rock Studios (@TurtleRock) July 4, 2020

Arriver à ce 4 juillet a été difficile pour nous tous, alors nous avons voulu vous donner un aperçu et un peu d'espoir.

Back 4 Blood est prévu sur PC, PS4 et Xbox One sans plus de précision.