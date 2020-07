La série télévisée My Friend Pedro officiellement en chantier

Nous vous en parlions en mai dernier, l'air interloqué par l'annoncé, le jeu d'action ultra stylisé de Deadtoast Entertainment édité par Devolver avait des chances de connaître les joies d'une adaptation sur petit écran. La chance, ça se provoque, et ça donne un projet en cours.

À voir aussi : TEST de My Friend Pedro : Numéro 10 ou banane du siècle ?

Lorsque nous avions appris que Derek Kolstad, scénariste et producteur auquel on doit le personnage de John Wick, avait l'intention d'adapter un jeu vidéo indépendant pour le moins farfelu, nous avions du mal à le croire. Et pourtant, depuis l'interview durant laquelle il a fait cette confession, les choses ont avancé.

My Friend Pedro aura bien son adaptation télévisée, écrite par Kolstad et pour laquelle son comparse David Leitch (Atomic Blonde) sera producteur exécutif, grâce à une collaboration entre Legendary Television, 87North et DJ2 Entertainment (Sonic le Film).

Les épisodes de ce feuilleton décrit comme une comédie noire classifiée R (Restricted), dureront une demi-heure. Les mineurs de 17 ans et moins devront être accompagnés d'un adulte pour avoir le droit de regarder.

Cela vous donne-t-il la banane ?

[Via]