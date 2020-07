Horizon Zero Dawn Complete Edition enfin daté sur PC

Offerte pour l'achat de processeurs AMD depuis quelques semaines, la version PC de Horizon Zero Dawn n'avait jusqu'ici pas daigné préciser quand elle serait disponible, contrairement à Death Stranding. Aloy ne va pas tarder, rassurez-vous.

Horizon Zero Dawn Complete Edition arrivera sur l'Epic Games Store et Steam le 7 août prochain au prix de 49,99 euros. En plus du jeu complet, les pécéistes bénéficieront de l'extension The Frozen Wilds ainsi que de :

La tenue de ranger des tempêtes carja et l'arc puissant carja

Le pack de commerçante carja

La tenue de pionnière banuk et l'arc d'abattage banuk

Le pack de voyageuse banuk

Le pack de gardienne nora

Le jeu de Guerrilla Games, qui a su charmer par son univers, sa réalisation en béton et le dynamisme de ses séquences de chasse et d'action, sera compatible avec les affichages ultra-larges, proposera de la 4K et un rafraîchissement de l'image sans limite, un feuillage dynamique et tout un tas de paramètres graphiques à tripoter, comme le champ de vision, la qualité des textures, des réflexions, de l'anti-aliasing... Les contrôles se trouveront aussi personnalisables. Bref, le bonheur pour qui est ambassadeur de la Master Race et ne le connaît pas encore.

Voici pour finir les configurations minimum et recommandée pour faire tourner Horizon Zero Dawn Complete Edition :

Minimum

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel i5-2500K à 3,3 GHz/AMD FX 6300 à 3,5 GHz

Mémoire : 8 GB de RAM

Espace disque : Entre 50 et 100 GB

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB)/AMD Radeon R9 290 (4GB) - Direct X 12

Recommandé