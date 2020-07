Paradox Interactive acquiert le studio français Playrion

Le géant suédois (non pas Ikea) Paradox Interactive indique avoir fait une nouvelle acquisition : il s'agit d'un studio français du nom de Playrion derrière la série des Airlines Manager.

À voir aussi : Crusader Kings 2 gratuit à l'occasion de la Paradox Con 2019

Paradox Interactive qui est derrière la production de Vampire : The Masquerad ou encore le développement de Crusader Kings 3 ou bien même Europa Universalis IV vient d'acquérir Playrion.

C'est le studio parisien qui a développé la saga mobile Airlines-Manager, avec tout de même pas loin de 10 millions de téléchargements au compteur depuis sa sortie.

Voici ce que déclare Benjamin Cohen son créateur, à propos de ce rachat dont le montant n'a pas été dévoilé :

Je suis incroyablement enthousiaste à l'idée de rejoindre cette société de jeux étonnants et bien établie, et d'apporter notre expertise et nos connaissances en matière de jeux pour mobiles.



Dès que nous avons rencontré Paradox Interactive, j'ai compris que nous avions un ADN très proche. Depuis près de cinq ans, Playrion connaît une croissance exponentielle grâce à notre équipe très talentueuse, et sans aucun doute, nous allons pouvoir pousser les choses encore plus loin avec Paradox Interactive à nos côtés.



C'est la meilleure occasion que nous ayons jamais eue d'améliorer l'expérience de nos joueurs et de proposer de meilleurs jeux.





De son coté Paradox ne cesse de recruter à travers le monde au point de devenir un véritable monstre. On sait donc maintenant que le studio suédois va désormais également proposer des jeux mobiles. Son nouvel Eldorado ?