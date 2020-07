Zelda : Une statuette de Majora's Mask en précommande en France, photos et infos

First 4 Figures est un fabricant de statuettes de qualité reproduisant de célèbres héros de jeux vidéo. Cette fois, ils se sont penchés sur le cas d'un élément majeur d'un des jeux les plus célèbres et réputés de la Nintendo 64.

À lire aussi : Zelda Breath of the Wild 2 : De nouvelles rumeurs évoquent le retour des donjons

Les fans de The Legend of Zelda : Majora's Mask, et plus généralement les collectionneurs de tout ce qui touche à Zelda, pourront se procurer le 30 novembre prochain une statuette du Masque de Majora en PVC de 25cm produite par First 4 Figures.

Cette version standard, est livrée avec un stand d'exposition et un accessoire permettant un montage mural. Des photos de la statuette sont disponibles dans notre galerie ci-dessous. Les personnes intéressées peuvent dès à présent la précommander chez Référence Gaming au prix de 52,99 euros.

Et pour les collectionneurs encore plus pointilleux, l'Exclusive Edition de 30 cm de cette statuette (livrée dans sa "Premium Deluxe Box"), limitée à 10.000 exemplaires, est proposée sur le site de First 4 Figures au prix de 119,99 dollars.