Dota 2 : Le cashprize du mondial promet de battre des records une nouvelle année de suite

Cette année, le cashprize a atteint un record de 25 millions de dollars alors que seulement la moitié du délai s'est écoulé jusqu'à la fermeture de la cagnotte. Le record précédent, qui date de 2019, était inférieur de 4 millions de dollars.

À voir aussi : Dota 2 : OG est la première équipe à devenir double championne du monde

Chaque année, The International, mondial de Dota 2, fait beaucoup parler pour son cashprize qui se compose majoritairement de contributions de la communauté, pour atteindre des sommes astronomiques.

Aujourd'hui, le cashprize de l'édition de 2020 a atteint le cap de 25,8 millions de dollars après un bond important ces 10 derniers jours. Selon le tracker de la cagnotte, 2020 sera donc encore une fois une édition de tous les records, 10 ans après la création du tournoi mondial The International.

Ce tournoi est un ovni dans l'esport, avec un cashprize très majoritairement composé de l'argent des fans ; un battle pass du mondial peut être acheté avec plusieurs versions, plus ou moins avancées, dont la somme est reversée dans la cagnotte. L'éditeur participe aussi à la hauteur de 1,6 million de dollars, ce qui n'est pas mal non plus.

Les enjeux seront au plus haut cette année, notamment du côté français avec Sébastien "Ceb" Debs, membre de l'équipe OG, qui a remporté son second titre mondial d'affilée en 2019. C'était un record absolu sur le MOBA de Valve, et cette année pourrait signer leur troisième victoire avec la poursuite d'un règne jamais égalé.

Néanmoins, pour le moment, l'équipe est assez mal partie pour réitérer l'exploit. Elle se situe en milieu de classement du Dota Pro Circuit, qui offre des points en fonction des résultats des équipes dans une sélection de tournois. Mais ils auront du temps pour se rattraper, puisque le mondial a été reporté jusqu'en... avril 2021 (oui oui), à cause de la pandémie du coronavirus.