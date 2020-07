Nvidia RTX 3080 Ti : Une carte ASUS ROG fuite, 11 Go GDDR6X ?

Une nouvelle fois c'est le site VideoCardz qui dévoile l'information que certains jugront cruciale. Asus, partenaire de Nvidia a semble-t-il fait fuiter une image d'une présentation dans laquelle on peut très clairement apercevoir une carte RTX 3080 ti. Un monstre de puissance ?

VideoCardz précise qu'il s'agit d'une fuite interne venant de chez Asus. En regardant en détail on peut voir que le constructeur reprend son design avec 3 ventilateurs, assez classique, avec une fine bande RGB sur le dessus. En recoupant les infos, la carte devrait proposer un GPU GA102 et embarquerait 11 Go de mémoire GDDR6X.

Est-ce l'affirmation que la nomenclature sera belle et bien 3080 pour le haut de gamme ? Ou peut t-on s'attendre à une carte 3090 comme semble le confirmer certaines rumeurs (on parlerait ici d'une carte avec 24 Go de mémoire, ce qui semble il est vrai assez FOU.)

Difficile à dire et il ne reste plus qu'à attendre le mois d'août ou de septembre prochain pour avoir une présentation officielle de la part d'Nvidia. Ou alors ceci n'est qu'un mirage et personne n'a rien entendu ni rien vu.

Qu'en pensez-vous ?